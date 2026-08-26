Tres jóvenes de 16, 18 y 20 años resultaron lesionados tras la colisión frontal entre dos motocicletas ocurrida el martes 24 de noviembre, cerca de las 19:30, en la zona de Arroyo Acaraguá, a la altura del kilómetro 16, en Villa Bonita. Los involucrados fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para recibir atención médica.

Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta que circulaba en sentido Acaraguá–Villa Bonita, conducida por Carlos S. (20), quien viajaba acompañado por William D. S. (16), colisionó de frente con otro rodado que se desplazaba en sentido contrario, al mando de Misael P. (18).

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que ambas motocicletas habían sido retiradas de la escena y resguardadas en viviendas de vecinos. A partir de las averiguaciones, lograron localizar una Corven de 125 cc, que no contaba con documentación, dominio colocado, iluminación ni espejos retrovisores.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría y del Comando de Villa Bonita, dependientes de la Unidad Regional II, quienes realizaron las actuaciones correspondientes. En tanto, los tres jóvenes fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para su evaluación médica.