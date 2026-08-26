Oberá avanza en la actualización de sus herramientas de planificación urbana a partir del intercambio de experiencias con especialistas del Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano de Curitiba (IPPUC), Brasil. En ese marco, se realizó una capacitación gratuita y abierta a la comunidad, que permitió conocer el proceso de planificación de esa ciudad y las políticas implementadas para orientar su crecimiento y desarrollo.

El encuentro se desarrolló en modalidad híbrida en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y constituyó la primera de dos capacitaciones previstas junto al instituto brasileño.

La actividad fue organizada a partir del trabajo conjunto de la Facultad de Arte y Diseño y la Facultad de Ingeniería de la UNaM, en el marco de su participación en la Comisión de Seguimiento del Plan Estratégico de Oberá (COPEO). Se trata de un espacio institucional previsto en la Carta Orgánica Municipal e integrado por representantes de entidades profesionales, el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante.

El ingeniero civil Francisco Stevenson, secretario de Urbanismo e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Oberá, explicó que la conformación de la COPEO representa un paso importante para dar continuidad a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico local. Actualmente, el organismo tiene su sede en el Consejo de Ingeniería y, según lo previsto, funcionará allí durante dos años antes de trasladarse al Colegio de Arquitectos.

Stevenson señaló que uno de los principales desafíos es impulsar la modificación del Código de Edificación y del Código de Planeamiento Urbano. Ambas herramientas establecen las reglamentaciones que orientan el crecimiento de la ciudad y brindan criterios para el desarrollo de las actividades profesionales vinculadas con la construcción y el ordenamiento urbano.

En ese sentido, destacó la importancia de conocer experiencias de otras ciudades, especialmente la de Curitiba, que cuenta con una reconocida trayectoria en materia de planificación urbana. También recordó que Oberá fue pionera en su momento al contar con un Plan Estratégico, del cual surgieron los actuales códigos de planeamiento y edificación.

El intercambio contempla dos talleres en los que los especialistas brasileños compartirán sus conocimientos y experiencias sobre el proceso de planificación de Curitiba, con el propósito de aportar herramientas que puedan ser consideradas en la actualización de las normativas locales.

Como próximo paso, se prevé continuar trabajando junto a las universidades y posibles equipos consultores para avanzar en la modificación de ambos códigos, con una mirada integral sobre el ordenamiento territorial y el crecimiento futuro de Oberá.