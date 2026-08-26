Un hombre de 27 años fue detenido en Oberá, acusado de provocar daños en un local de estética luego de golpear el portón del garaje y la puerta del comercio. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes permitieron identificar al sospechoso y avanzar con su detención.

El hecho ocurrió el martes 24 de noviembre, cerca de las 22:30, en un inmueble ubicado sobre las calles Larrea y Primeros Colonizadores. El propietario del comercio, Nelson Q. (65), manifestó que, al revisar las grabaciones de seguridad, observó a un hombre que golpeaba con los puños y patadas el portón del garaje y la puerta del local, hasta provocar la rotura de una vidriera.

A partir de las características físicas y las prendas de vestir registradas en las imágenes, efectivos de la División Prevención de Delitos Urbanos iniciaron recorridas por la zona y desplegaron un operativo cerrojo.

Durante el procedimiento, los policías localizaron al sospechoso en la intersección de las calles Malvinas y Juan Carlos Domínguez. Al advertir la presencia policial, intentó escapar a pie, pero fue interceptado y detenido a pocos metros.

El hombre fue identificado como Nicolás D. (27) y posteriormente trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes por el hecho de daño.