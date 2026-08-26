Una multitud vive el desfile de la Fiesta Nacional del Inmigrante, que comienza con entrada gratuita
Un hombre de 27 años fue detenido en Oberá, acusado de provocar daños en un local de estética luego de golpear el portón del garaje y la puerta del comercio. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes permitieron identificar al sospechoso y avanzar con su detención.
El hecho ocurrió el martes 24 de noviembre, cerca de las 22:30, en un inmueble ubicado sobre las calles Larrea y Primeros Colonizadores. El propietario del comercio, Nelson Q. (65), manifestó que, al revisar las grabaciones de seguridad, observó a un hombre que golpeaba con los puños y patadas el portón del garaje y la puerta del local, hasta provocar la rotura de una vidriera.
A partir de las características físicas y las prendas de vestir registradas en las imágenes, efectivos de la División Prevención de Delitos Urbanos iniciaron recorridas por la zona y desplegaron un operativo cerrojo.
Durante el procedimiento, los policías localizaron al sospechoso en la intersección de las calles Malvinas y Juan Carlos Domínguez. Al advertir la presencia policial, intentó escapar a pie, pero fue interceptado y detenido a pocos metros.
El hombre fue identificado como Nicolás D. (27) y posteriormente trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes por el hecho de daño.