El Karting en Pista de la provincia selló el 2026 con la consagración de los Campeones del año. El kartódromo obereño fue escenario para el cierre de una de las actividades fiscalizadas por le FeMAD, Federación Misionera de Automovilismo Deportivo.

La 8° y última fecha fue organizada por el ACO, Automóvil Club Oberá y contó con un parque de 68 máquinas. Luego de las carreras, con ámbito festivo y la actuación de Luciano y su grupo, se vivió la premiación de los mejores del 2026.

Campeones 2026

Escuela: 1-Diego Sanz. 2-Theo Marin. 3-Luan Panasiuk.

Cadetes: 1-Felipe González. 2-Gianlucca Valente. 3-Alejo Zaiser

Junior Himpa: 1-Lautaro Gritti. 2-Juan Cruz Fiedler. 3-Tomas López Vedoya

Junior 150: 1-Uriel Husulak. 2-Danilo Bruni. 3-Tomás Kupski

(3er puesto en suspenso por apelación)

Cajeros Promocional: 1-Fabián Carré. 2-Miguel Matkoski. 3-Javier Mucci

Master: 1-Germán Rocholl. 2-Fabián Wegner. 3-Germán Hopmeier

La categoría Senior, por suspenso en la 8va fecha, queda sin definir.