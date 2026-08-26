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Locales Policiales

Dañaron un cerco perimetral para ingresar a una propiedad y fueron encontrados durmiendo.

  • 9/noviembre/2026
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Una pareja fue demorada en Oberá luego de que efectivos policiales la encontraran durmiendo dentro de una propiedad a la que habrían ingresado tras dañar parte del cerco perimetral.

La intervención se concretó este lunes 9 de noviembre, alrededor de las 7, en un inmueble ubicado sobre la avenida Andresito y la Ruta Nacional 14. Allí, el propietario, un hombre de 51 años, denunció que personas desconocidas habían dañado el tejido perimetral para ingresar al lugar.

Con autorización del damnificado, efectivos de la Comisaría Segunda ingresaron al inmueble y realizaron una recorrida. Durante el procedimiento, encontraron a una pareja durmiendo en una de las habitaciones. Ambos fueron identificados como Carlos Omar Q., de 38 años, y Camila Rocío H., de 29.

Finalmente, los dos fueron demorados en averiguación del hecho y, luego de ser examinados por el médico policial, quedaron alojados en la dependencia a disposición del Juzgado de turno.

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