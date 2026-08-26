Las cámaras de seguridad permitieron identificar a un sospechoso de varios robos en Oberá

Efectivos de la División Comando Radioeléctrico Zona Centro de Oberá detuvieron a un hombre de 28 años, señalado como presunto implicado en varios delitos contra la propiedad. La investigación incluyó el análisis de registros de cámaras de seguridad, que permitió a los investigadores vincularlo con distintos hechos denunciados en la ciudad.

Uno de los episodios ocurrió el pasado 2 de noviembre, cuando un vecino denunció que desconocidos habían roto el vidrio de una ventana para ingresar a su vivienda y sustraer un equipo de sonido. En aquella oportunidad, la Policía detuvo a otro sospechoso, conocido como “Topito”, y recuperó los elementos denunciados como robados.

Posteriormente, se investigó la sustracción de distintos objetos de otro inmueble. En un tercer hecho, un vecino denunció el robo de un tanque de agua, herramientas, zapatillas y productos de limpieza de una vivienda ubicada en el barrio San José.

A partir de las denuncias y del análisis de las filmaciones aportadas, los investigadores identificaron a Braian Ezequiel M., de 28 años, como presunto implicado en los distintos episodios. Según se estableció durante la investigación, en uno de los hechos habría ingresado reiteradamente a una propiedad tras escalar un cerco perimetral de aproximadamente 1,70 metros.

Finalmente, luego de realizar tareas de vigilancia en cercanías de su domicilio, ubicado en inmediaciones de las calles Caroba y 10, los efectivos lograron localizarlo. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar, pero fue interceptado y detenido.

El hombre quedó alojado en la Comisaría Quinta, a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.