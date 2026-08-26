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Locales Policiales

Encontraron a un perro desorientado y lograron restituirlo a su dueño en Oberá

  • 9/noviembre/2026
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Un perro de raza Boxer que deambulaba desorientado fue resguardado por efectivos de la Sección Canes de la Unidad Regional II, luego de que integrantes de una iglesia de Oberá alertaran sobre su presencia. A partir de la intervención policial, los agentes lograron localizar a su propietario y concretar la restitución del animal.

El procedimiento se realizó el domingo 8 de noviembre, alrededor de las 21, en inmediaciones de una iglesia ubicada en la intersección de las calles Asunción y Holanda. Allí, integrantes de la institución encontraron al perro deambulando sin rumbo, por lo que dieron aviso a la Policía y lo mantuvieron a resguardo hasta la llegada de los efectivos.

Una vez en el lugar, los uniformados realizaron averiguaciones que permitieron identificar y localizar al propietario, un hombre de 44 años. El hombre explicó que había olvidado el portón de su vivienda abierto, lo que permitió que su mascota escapara.

Finalmente, el perro fue restituido a su dueño, quien agradeció la intervención policial y la colaboración de quienes participaron en el procedimiento.

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