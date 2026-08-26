Policías asistieron de urgencia a un hombre con dificultades para respirar en Oberá

Efectivos de la División Comando Norte de Oberá asistieron y trasladaron de urgencia a un hombre de 49 años que presentaba dificultades para respirar y movilizarse. Los uniformados lo auxiliaron y lo llevaron en un móvil policial hasta un centro asistencial, donde quedó bajo atención médica.

El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 22, cuando el personal policial realizaba recorridas preventivas sobre la avenida De las Américas, en la intersección con Gendarmería Nacional. En ese momento, un automóvil Ford Ka llegó al lugar y su conductor solicitó ayuda al manifestar que atravesaba una emergencia de salud.

Ante la situación, los efectivos constataron que el hombre se encontraba muy agitado y tenía dificultades para respirar y movilizarse. Por ese motivo, decidieron intervenir de inmediato y trasladarlo en el móvil policial hasta una clínica de la ciudad.

Una vez en el centro asistencial, el hombre fue recibido por el médico de turno, quien quedó a cargo de su atención. Además, los agentes se comunicaron con sus familiares, quienes posteriormente llegaron al lugar para acompañarlo.