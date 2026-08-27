La Federación de Colectividades presentó “Diciembre en el Parque”, una propuesta que reunirá actividades culturales, gastronómicas y recreativas los días 6, 7 y 8 de diciembre en el Parque de las Naciones de Oberá. La agenda incluirá celebraciones navideñas en las casas típicas, la quinta edición del Concurso Provincial de Pan Dulce Navideño y el Park Fest, con comidas tradicionales, música y baile. Todas las actividades tendrán entrada libre y gratuita.

La presidente de la Federación de Colectividades, Marta Wieremiey, destacó que la iniciativa busca ofrecer propuestas para toda la familia y generar espacios para que la comunidad conozca y disfrute las tradiciones y costumbres de los distintos países representados en el Parque.

Navidad en el Parque y procesión mariana

Una de las principales propuestas será una nueva edición de Navidad en el Parque, durante la cual las colectividades prepararán actividades en sus respectivas casas típicas. Habrá exposiciones, presencia de Papá Noel, armado de árboles navideños y demostraciones sobre cómo preparar la mesa para las fiestas, compartiendo las costumbres de cada comunidad.

Además, el 8 de diciembre se realizará la tradicional procesión mariana, con estaciones y altares preparados por las colectividades. El recorrido comenzará en la colectividad portuguesa y finalizará en la colectividad paraguaya, donde se celebrará una misa presidida por el obispo de Oberá, monseñor Damián Santiago Bitar.

Park Fest: gastronomía, música y baile

El lunes 7 de diciembre tendrá lugar una nueva edición del Park Fest, una propuesta que combinará gastronomía y espectáculos musicales.

El tesorero de la Federación de Colectividades, Alejandro Cieplinski, explicó que las colectividades saldrán de sus casas típicas para ofrecer comidas tradicionales en gazebos, mientras que en el nuevo salón se desarrollará un espectáculo con música y baile.

La programación incluirá las presentaciones de Banda Cervecería Show, Cristian y la Ruta y La Gurisá.

Cieplinski señaló que esta será la tercera edición del evento y que la intención es continuar generando actividades para distintos públicos, aprovechando los espacios del Parque de las Naciones y ampliando su propuesta cultural, gastronómica y recreativa.

Quinta edición del Concurso Provincial de Pan Dulce Navideño

El domingo 6 de diciembre, desde las 17 horas, se realizará la quinta edición del Concurso Provincial de Pan Dulce Navideño, que convocará a aficionados y profesionales de distintos puntos de Misiones.

El certamen contará con dos categorías: Amateur y Profesional. La presidente de la Federación de Colectividades, Marta Wieremiey, destacó el crecimiento que tuvo la competencia a lo largo de sus ediciones y la diversidad de sabores, aromas y propuestas que presentan los participantes.

El público podrá recorrer la exposición de los productos y conocer el proceso de presentación y evaluación, que estará a cargo de un jurado integrado por profesionales de la pastelería, repostería y gastronomía.

La convocatoria está abierta a mayores de 18 años. La categoría Profesional comprende a quienes trabajan en el rubro, propietarios de pastelerías, confiterías y panaderías, estudiantes de escuelas de cocina y repostería, y quienes hayan obtenido anteriormente el primer premio en Amateur. Esta última categoría está destinada al público en general y a integrantes de colectividades que no cuenten con estudios o certificaciones profesionales en gastronomía.

Los pan dulces deberán ser de elaboración propia y estar acompañados por una ficha técnica con el nombre del producto, los ingredientes, las técnicas de elaboración y decoración, y los datos del participante.

El jurado evaluará la presentación, las técnicas empleadas, la creatividad en el uso de productos regionales, los sabores y aromas de los rellenos y coberturas, y la originalidad de cada propuesta.

En cuanto a los premios, la categoría Profesional otorgará $200.000 al primer puesto y una mención especial. En Amateur, el primer premio será de $100.000 y el segundo de $50.000, además de una mención especial. El jurado también podrá entregar otras distinciones.

La recepción de los participantes y sus producciones será de 16:30 a 16:50, mientras que la evaluación comenzará a las 17. Cada concursante deberá presentar su pan dulce ante el jurado y responder las consultas que puedan surgir durante la evaluación. Una vez finalizada la premiación, las producciones serán compartidas con el público para su degustación.

Los interesados en participar pueden consultar las bases y condiciones e inscribirse en la sede de la Federación de Colectividades, ubicada en Ucrania 1050, Oberá, o a través del siguiente formulario:

Formulario de inscripción

Con esta agenda, “Diciembre en el Parque” propone tres jornadas para compartir las tradiciones de las colectividades, disfrutar de la gastronomía y la música, y celebrar en comunidad el cierre del año.