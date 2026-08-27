La Policía avanzó en el esclarecimiento de dos robos ocurridos en Guaraní, logró recuperar una batería y herramientas de trabajo sustraídas y detuvo a un joven de 19 años. En tanto, continúa la búsqueda de otro sospechoso que ya fue identificado.

Personal de la Comisaría de Guaraní, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, llevó adelante distintas tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos involucrados en ambos hechos.

Uno de los casos fue denunciado por un hombre de 32 años, quien constató la sustracción de una batería de 180 amperes de su camión Mercedes Benz, estacionado frente a la vivienda de su padre, en el barrio Primavera.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y de los testimonios recabados, los investigadores lograron recuperar el elemento sustraído, que había sido vendido por 30.000 pesos.

En otro procedimiento, relacionado con el robo de herramientas de una obra ubicada sobre calle Horacio Quiroga, los policías establecieron que los autores habrían ingresado tras romper el vidrio de una ventana. Los testimonios obtenidos permitieron determinar que dos hombres estaban ofreciendo a la venta objetos similares a los denunciados como robados.

A partir de las averiguaciones, la Policía logró recuperar parte de las herramientas sustraídas, que también habían sido comercializadas.

En el marco de ambas investigaciones, anoche fue detenido Fernando O. (19), quien quedó a disposición de la Justicia. En tanto, continúan las actuaciones para localizar y detener al otro sospechoso, que ya fue identificado.