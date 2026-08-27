Un incendio se registró el viernes, alrededor de las 19:40, en el local comercial Litke, un restaurante ubicado en la intersección de las avenidas Belgrano y Libertador, en Leandro N. Alem.

Ante la situación, efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional VI y Bomberos Voluntarios de Alem intervinieron en el lugar para controlar el foco ígneo y evitar su propagación.

El comercio, propiedad de un hombre de 53 años, sufrió daños materiales. Según la información policial, hasta el momento del reporte no se habían registrado personas lesionadas.