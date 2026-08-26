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Locales Policiales

Oberá: detuvieron a un hombre por incumplir una restricción y demoraron a un menor por un presunto hurto

  • 1/noviembre/2026
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Dos procedimientos realizados este sábado por efectivos de las Comisarías Cuarta y Primera de Oberá finalizaron con un hombre de 34 años detenido y un adolescente de 13 años demorado. El primero fue alojado en una dependencia policial, mientras que el menor fue entregado a sus progenitores por disposición judicial.

En uno de los procedimientos, efectivos de la Comisaría Cuarta detuvieron a Denis C. M. (34), quien habría incumplido una prohibición judicial de acercamiento hacia su expareja. Según la denuncia, el hombre se presentó en el comercio donde trabaja la mujer, ubicado sobre avenida de las Américas, y habría exigido verla.

Tras tomar conocimiento del hecho, los uniformados localizaron al hombre sobre calle Arroyo Toro. De acuerdo con el informe policial, se negó a identificarse y agredió físicamente a los efectivos, por lo que fue detenido y alojado en una dependencia policial, a disposición de la Justicia.

Por otra parte, efectivos de la Comisaría Primera identificaron a un adolescente de 13 años señalado por el propietario de un comercio ubicado sobre avenida Sarmiento como presunto autor de la sustracción de dos perfumes. El comerciante habría reconocido al menor a través de las imágenes de las cámaras de seguridad, correspondientes a hechos ocurridos días atrás.

Por disposición del Juzgado Correccional y de Menores, el adolescente fue entregado a sus progenitores para su guarda y custodia. En tanto, continúan las actuaciones para recuperar los elementos sustraídos.

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