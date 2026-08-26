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Un motociclista de 58 años murió tras un choque sobre la Ruta Nacional 14 en Oberá

  • 31/octubre/2026
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Un hombre de 58 años falleció este sábado por la tarde, alrededor de las 19:30, tras protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 880, en Oberá. La víctima circulaba en motocicleta cuando, por causas que se investigan, colisionó con un automóvil.

Según las primeras averiguaciones, Martín Aurelio Gysin (58) se desplazaba en una motocicleta Motomel B110 en sentido Oberá-Campo Viera, cuando se produjo el impacto con un Renault Mégane conducido por Héctor R. (58).

Como consecuencia de la colisión, el motociclista sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

Efectivos de la Comisaría Cuarta, dependiente de la Unidad Regional II, trabajaron en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

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