Los estudiantes tienen nuevos reyes

En una noche cargada de emociones y alegría, Lara Rendón, representante del colegio Linneo, y Hernán Bakof, del Centro Polivalente de Artes (CPAO), fueron elegidos como los nuevos soberanos de la Estudiantina obereña, durante la Elección de Soberanos Departamentales 2026, que se desarrolló en el Parque de las Naciones.

La última jornada contó con la presentación de Maritta y su grupo, que puso música y ritmo al cierre de las actividades sobre el escenario principal, en una noche que reunió a estudiantes, familias y público en general para acompañar a los jóvenes protagonistas de esta tradicional celebración.

Según informaron los organizadores, entre las tres noches de Estudiantina y la jornada de elección de reyes, el Parque de las Naciones recibió a más de 3.500 personas, reflejando el acompañamiento de la comunidad a las actividades estudiantiles.

Además, durante la noche del sábado se realizó el sorteo previsto, cuyo premio principal, un televisor Smart de 50 pulgadas, quedó en manos del CEP N.º 18. El premio será destinado a la institución educativa.

En cuanto a los resultados de la elección, Hernán Bakof, del CPAO, fue consagrado Rey, acompañado por Santino Bertadyn, de Emanuel, como primer príncipe, y Emanuel Schumedel, de la EPET N.º 3, como segundo príncipe. En tanto, Ian Frost, del colegio Linneo, fue elegido Caballero, mientras que Ian Mierez, del San Juan Pablo II, recibió la distinción de Míster Amistad.

Por su parte, Lara Rendón, representante del colegio Linneo, se quedó con el título de Reina. La acompañarán Kayla Leintenperg, del IPET, como primera princesa, y Josefina Garay, del San Juan Pablo II, como segunda princesa. Natalia Böhler, del CEP N.º 39, fue distinguida como Miss Elegancia, mientras que Giuliana Bordin Fichtner, del CPAO, obtuvo el reconocimiento de Miss Amistad.

De esta manera, la Estudiantina obereña cerró una nueva edición con una importante convocatoria, música, celebración y el protagonismo de los estudiantes, que volvieron a ser el corazón de una de las propuestas más esperadas por la juventud de Oberá y la región.