Breaking News :

Una multitud vive el desfile de la Fiesta Nacional del Inmigrante, que comienza con entrada gratuita

Despiste en la RN14 dejó varios hospitalizados

Jóvenes atletas participaron de una nueva competencia de los JDM e Intercolegiales

Paseo guiado gratuito: en el Jardín Botánico este domingo en Oberá

  1. Home
  2. Cultura
  3. Los estudiantes tienen nuevos reyes
Cultura Destacadas Educacion

Los estudiantes tienen nuevos reyes

  • 2/noviembre/2026
  • No Comments
  • 5
  • 2 minute read
Vinkmag ad

En una noche cargada de emociones y alegría, Lara Rendón, representante del colegio Linneo, y Hernán Bakof, del Centro Polivalente de Artes (CPAO), fueron elegidos como los nuevos soberanos de la Estudiantina obereña, durante la Elección de Soberanos Departamentales 2026, que se desarrolló en el Parque de las Naciones.

La última jornada contó con la presentación de Maritta y su grupo, que puso música y ritmo al cierre de las actividades sobre el escenario principal, en una noche que reunió a estudiantes, familias y público en general para acompañar a los jóvenes protagonistas de esta tradicional celebración.

Según informaron los organizadores, entre las tres noches de Estudiantina y la jornada de elección de reyes, el Parque de las Naciones recibió a más de 3.500 personas, reflejando el acompañamiento de la comunidad a las actividades estudiantiles.

Además, durante la noche del sábado se realizó el sorteo previsto, cuyo premio principal, un televisor Smart de 50 pulgadas, quedó en manos del CEP N.º 18. El premio será destinado a la institución educativa.

En cuanto a los resultados de la elección, Hernán Bakof, del CPAO, fue consagrado Rey, acompañado por Santino Bertadyn, de Emanuel, como primer príncipe, y Emanuel Schumedel, de la EPET N.º 3, como segundo príncipe. En tanto, Ian Frost, del colegio Linneo, fue elegido Caballero, mientras que Ian Mierez, del San Juan Pablo II, recibió la distinción de Míster Amistad.

Por su parte, Lara Rendón, representante del colegio Linneo, se quedó con el título de Reina. La acompañarán Kayla Leintenperg, del IPET, como primera princesa, y Josefina Garay, del San Juan Pablo II, como segunda princesa. Natalia Böhler, del CEP N.º 39, fue distinguida como Miss Elegancia, mientras que Giuliana Bordin Fichtner, del CPAO, obtuvo el reconocimiento de Miss Amistad.

De esta manera, la Estudiantina obereña cerró una nueva edición con una importante convocatoria, música, celebración y el protagonismo de los estudiantes, que volvieron a ser el corazón de una de las propuestas más esperadas por la juventud de Oberá y la región.

Tags:

Read Previous

Investigan una agresión con arma blanca contra una joven en una plaza de Oberá
Read Next

Los deportistas misioneros ya están en Mar del Plata

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Most Popular

Tecnología

Meta acordó pagar casi 17.000 millones de dólares para frenar el juicio por la adicción de menores a sus redes

26/agosto/2026
General

Oberá moderniza sus trabajos de bacheo logrando más eficiencia y capacidad de respuesta

27/agosto/2026
Video

Reina de la Colectividad Alemana – Malena Stefanía Mayerhofer

7/agosto/2025
Video

Paises Árabes Mayra Belén Blasig

8/agosto/2025
Video

Col Checa Victoria Josefina Gimenez

9/agosto/2025