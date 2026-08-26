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Investigan una agresión con arma blanca contra una joven en una plaza de Oberá

  • 1/noviembre/2026
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Una mujer de 26 años resultó gravemente herida con un arma blanca mientras compartía un momento familiar junto a su actual pareja y sus hijos en una plaza del barrio Villa Stemberg, en Oberá. Según las primeras averiguaciones, su expareja habría llegado al lugar acompañado de su hermana y, tras una discusión, esta última habría atacado a la joven. La víctima debió ser intervenida quirúrgicamente y ambos involucrados son buscados por la Policía.

El hecho ocurrió el sábado 31 de octubre, cerca de las 22, cuando Soledad D. S. (26) se encontraba en una plaza del barrio Villa Stemberg.

De acuerdo con los testimonios recabados por los investigadores, dos personas llegaron al lugar en una motocicleta y, luego de una discusión, una de ellas habría atacado a la joven con un cuchillo, provocándole una lesión abdominal.

La víctima fue auxiliada por un vecino, quien la trasladó de urgencia al Hospital SAMIC. Allí debió ser intervenida quirúrgicamente debido a una perforación gástrica. Según el informe del médico policial, el tiempo de recuperación estimado supera los 30 días.

A partir de las declaraciones testimoniales, los investigadores identificaron como sospechosos a la expareja de la víctima, Maximiliano G., y a su hermana, Noelia G., señalada como la presunta autora de la agresión.

Efectivos de la Unidad Regional II continúan con las tareas investigativas para localizar a ambas personas y ponerlas a disposición de la Justicia.

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