En el marco de la 32° Sesión Ordinaria, realizada el martes 17 de noviembre, el Concejo Deliberante de Oberá aprobó la Ordenanza que establece un marco general para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en el ejido municipal, con el objetivo de fortalecer la recuperación y valorización de materiales, reducir los residuos destinados a disposición final y promover una mayor responsabilidad ambiental.

La nueva normativa contempla la clasificación de los generadores en domiciliarios, comunes y especiales, estableciendo obligaciones diferenciadas según el volumen y las características de los residuos producidos. En particular, los grandes generadores deberán inscribirse en un registro municipal y presentar un Plan de Gestión Integral de Residuos que detalle los mecanismos de separación, almacenamiento, recuperación, transporte y disposición final.

Uno de los aspectos centrales de la ordenanza es el reconocimiento de los recuperadores urbanos como actores fundamentales del sistema. Para ello, se crea el Registro Municipal de Recuperadores Urbanos, que permitirá identificar, habilitar y acompañar a las personas, cooperativas y organizaciones que desarrollan tareas de recuperación y valorización de materiales reciclables.

Walter Vuotto, representante legal de la Cooperativa de Recicladores, destacó el camino recorrido para alcanzar esta normativa, cuyo proyecto comenzó a gestarse durante la pandemia junto al presidente de la Cooperativa de Recicladores Misioneros Limitada, Edgardo Cabrera Germain. Señaló que el reconocimiento municipal permitirá otorgar un estatus jurídico a los recuperadores urbanos y avanzar en su organización, capacitación y fortalecimiento económico. Además, explicó que la propuesta contempla un sistema de trabajo territorial, mediante el cual los recuperadores puedan recorrer los barrios, articulando con las comisiones vecinales y el Municipio para recolectar materiales reciclables y trasladarlos a los centros de recuperación. Actualmente, siete familias desarrollan esta actividad y se encuentran censadas por el Ejecutivo Municipal.

Por su parte, Herbert Castellanos, encargado del Departamento de Ambiente, consideró que la aprobación representa un nuevo paso en el camino que lleva adelante el Municipio en materia de gestión de residuos. Destacó que el reconocimiento legal de los recuperadores urbanos permitirá fortalecer su organización y brindarles herramientas de acompañamiento. Además, remarcó la importancia de clasificar a los generadores según el volumen y tipo de residuos que producen, para establecer sistemas diferenciados que favorezcan la recuperación, el reciclaje y la reducción de los residuos urbanos.

En tanto, Edgardo Cabrera Germain, presidente de la Cooperativa de Recicladores Misioneros Limitada, valoró la articulación entre el Estado municipal y el sector cooperativo. Señaló que la nueva normativa permitirá ordenar y habilitar espacios específicos para el acopio de materiales recuperados, evitando su acumulación en lugares no autorizados. También destacó que las cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones podrán participar en este proceso, y que los grandes generadores deberán asumir nuevas responsabilidades en el manejo de sus residuos. Finalmente, manifestó el compromiso de la cooperativa de continuar trabajando coordinadamente con el Ejecutivo Municipal.

La ordenanza establece, además, mecanismos de fiscalización, prohibiciones y sanciones ante incumplimientos, y fija un plazo de 180 días desde su promulgación para que el Departamento Ejecutivo Municipal concrete su reglamentación.

Con esta aprobación, Oberá avanza en la consolidación de un sistema de gestión integral que promueve la responsabilidad ambiental, la economía circular y el trabajo conjunto entre el Estado, las cooperativas y la comunidad, reconociendo a los recuperadores urbanos como actores fundamentales en el cuidado del ambiente.