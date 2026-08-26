Un joven de 19 años fue trasladado al Hospital SAMIC de Oberá luego de protagonizar un siniestro vial entre la motocicleta que conducía y un automóvil sobre la avenida Las Américas. El motociclista sufrió un golpe en la cabeza y presentaba lesiones visibles, por lo que fue asistido y derivado en ambulancia para recibir atención médica.

El hecho ocurrió este miércoles, alrededor de las 17 horas, en la intersección de la avenida Las Américas y calle Salto Bielakowicz. En el lugar, efectivos de la Comisaría Cuarta constataron la colisión entre un Chevrolet Sonic, conducido por una mujer de 55 años, y una motocicleta Motomel S2, guiada por el joven.

Según las primeras averiguaciones, el automóvil circulaba por la avenida Las Américas en sentido Campo Ramón-Oberá cuando, por circunstancias que se investigan, se produjo el impacto con el rodado menor.

En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Regional II, mientras se aguarda la evolución del motociclista y continúan las actuaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.