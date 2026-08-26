En el marco de la tercera edición del Presupuesto Participativo, las comisiones vecinales de las cuatro secciones de Oberá participan de reuniones de trabajo con el equipo técnico municipal para avanzar en la elaboración de sus proyectos comunitarios.

Durante los encuentros, profesionales de las áreas de Infraestructura, Planeamiento Urbano y Comisiones Vecinales brindan asesoramiento sobre la metodología de participación, los aspectos técnicos y las cuestiones presupuestarias que deben contemplarse al momento de formular las propuestas. Estas instancias permiten a cada comisión revisar sus iniciativas, resolver dudas, incorporar mejoras y analizar su viabilidad.

Uno de los barrios que participa de esta edición es Punta Alta, cuya comisión vecinal se incorporó por primera vez a la iniciativa. Su presidente destacó la posibilidad de que los vecinos puedan involucrarse directamente en la definición de proyectos para mejorar su comunidad.

“Somos una comisión nueva, nos formamos recién en mayo y es la primera vez que estamos participando del Presupuesto Participativo”, expresó.

Además, valoró la oportunidad que representa para el barrio contar con recursos destinados a concretar mejoras y señaló que serán los propios vecinos quienes deberán definir en conjunto el destino de esos fondos, en caso de resultar ganadores del sorteo.

Esta etapa de asesoramiento forma parte del cronograma del Presupuesto Participativo, que contempla asambleas y la elaboración de propuestas por parte de las comisiones vecinales. El acompañamiento técnico busca que los proyectos respondan a las necesidades de cada comunidad y puedan concretarse de acuerdo con los criterios técnicos y presupuestarios establecidos.

Por otra parte, los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2026 ya se encuentran en ejecución. Entre ellos se destacan la plaza inclusiva de Villa Falk y la plaza de Villa Martos. Además, está previsto que próximamente comiencen las obras del polideportivo de Cien Hectáreas y del salón de usos múltiples (SUM) de Villa Barreyro.