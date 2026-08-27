El Concejo Deliberante destacó el aporte cultural y educativo de Oberá Nocturna

El Concejo Deliberante de Oberá declaró de Interés Público Municipal la cuarta edición del Ciclo de Cine de Terror “Oberá Nocturna”, que se desarrollará del 13 al 15 de noviembre en el Cine Teatro Oberá – Espacio INCAA. La propuesta busca promover el cine argentino de género, impulsar la producción audiovisual regional y generar espacios de formación, intercambio y expresión artística.

La declaración fue aprobada en la 30° Sesión Ordinaria del cuerpo legislativo. En sus fundamentos, destaca el crecimiento del ciclo desde su creación y su consolidación como un espacio de exhibición, capacitación y promoción del cine fantástico y de terror, las artes visuales y la literatura.

La edición 2026 tendrá como figura emblemática al Pombero, personaje de la mitología guaraní presente en las leyendas de Argentina, Brasil y Paraguay. A partir de esta referencia cultural, el festival propone fortalecer la identidad regional y vincular las tradiciones locales con nuevas formas de creación artística.

Selene Valiente, productora general de Oberá Nocturna, expresó su satisfacción por el crecimiento del evento y el acompañamiento recibido. En ese sentido, destacó que el ciclo fue convocado por Argentina Terrorífico, un espacio que reúne a otros ocho festivales del país, y que también participó de una evaluación para integrar FAN Latam, la Alianza Latinoamericana del Cine Fantástico.

“Estamos muy contentos por el apoyo, porque el festival creció un montón en pocos años y, sobre todo, porque es un festival para estudiantes”, señaló Valiente. Además, remarcó que uno de los principales objetivos es integrar las artes plásticas y visuales con la escritura de guiones, la literatura y las producciones audiovisuales, poniendo en valor las culturas y mitologías de la región.

La dimensión educativa ocupa un lugar central en la propuesta. Las convocatorias destinadas a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario promueven la realización de cortometrajes, la producción artística y la escritura creativa. Desde la organización también destacaron la respuesta de las instituciones educativas y el trabajo colaborativo entre los alumnos, una experiencia que recibió devoluciones positivas de los docentes.

Durante las tres jornadas, las actividades comenzarán a partir de las 16 y contemplarán la proyección de 42 cortometrajes y tres películas nacionales, además de charlas, encuentros y propuestas de formación. Entre las actividades previstas se encuentran la charla “Del cuento al audiovisual”, a cargo de Hugo Mitoire; una capacitación sobre maquillaje y efectos especiales (FX), vinculada a la película “Mitra”; y un encuentro con el director del festival Buenos Aires Rojo Sangre, quien brindará herramientas para que los estudiantes aprendan a presentar sus cortometrajes en otros festivales.

Uno de los momentos destacados será el estreno provincial y regional de “Mitra”, película realizada en Misiones por Diego Bellocchio y Yamila Barnasthpol. También se presentará “El susurro”, una de las producciones nacionales de terror que despertó gran interés durante este año. La programación incluirá, además, actividades de cosplay y la participación de la Muestra Federal de Cine de Terror, con propuestas de distintos festivales del país.

Productora general de Oberá Nocturna – Selene Valiente

Como novedad, esta edición incorporará una convocatoria de cuentos cortos y poesía de terror, que ya cuenta con 18 inscriptos de distintas edades y procedencias, entre ellas Misiones, otras provincias argentinas, Perú y Paraguay. La organización prevé presentar un catálogo que reúna las obras seleccionadas y funcione como registro de la producción literaria misionera y regional.

Con entrada gratuita en sus propuestas y actividades que podrán requerir inscripción previa, Oberá Nocturna reafirma su apuesta por la cultura, la educación y el desarrollo de las industrias creativas. La declaración municipal reconoce así una iniciativa que trasciende la exhibición cinematográfica y abre nuevas oportunidades para estudiantes, realizadores y artistas de la provincia y la región.