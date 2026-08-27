Elecciones distritales de la Celo entre Lista Rosa y Lista Gris

Este viernes 30 de octubre se desarrollarán las elecciones distritales de la Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá, Celo. Los socios elegirán a los delegados titulares y suplentes que representarán a cada distrito. Además, el orden del día contempla la elección de dos asociados para firmar el acta junto al presidente de mesa y de otros tres asociados que tendrán a su cargo el escrutinio.

Según lo han hecho público, participarán de la contienda electoral dos listas definidas, aunque cada socio puede proponer sus delegados, figuren o no, en dichas listas. Por un lado la ofucialista Lista Rosa, representa al actual directorio con el apoyo del ejecutivo municipal. Por el otro, la Lista Gris, con varios sectores opositores unidos, con el apoyo de espacios políticos partidarios como la UCR, el Pro, entre otros.

En el 2025, en la misma fecha, habían participado las mismas listas con resultado a favor de la oficialista. El número de votantes no llegó ni al diez por ciento de los socios habiltados para votar.

En esta oportunidad, las asambleas electorales se realizarán de 15 a 20 horas en los establecimientos habituales, correspondientes a cada distrito.

Ellos son:

Distrito 1: Oberá Tenis Club, calle San Luis 284.

Distrito 2: Colegio Nacional Amadeo Bonpland, avenida Sarmiento y La Pampa.

Distrito 3: Administración de la CELO, calle Corrientes 345.

Distrito 4: Escuela N.º 822, calle Atahualpa Yupanqui 677.

Distrito 5: Escuela N.º 288, calles Roca y Paraguay.

Distrito 6: Escuela N.º 819, barrio 80 Viviendas, Villa Svea.

Distrito 7: Escuela N.º 688, barrio Caballeriza.

Distrito 8: Escuela N.º 305, avenida José Ingenieros 339.

Distrito 9: Escuela N.º 530, calles Humahuaca y Ucrania, Villa Lutz.

Distrito 10: Club del Personal de la CA LO, calle Orcadas 68.

Distrito 11: Asociación de Exalumnos de la Escuela N.º 185, avenida Yerbal Viejo y Casco Romano, barrio Villa Stemberg.

Por otra parte, también habrá centros de votación en municipios de la zona centro que integran el área de cobertura de la cooperativa. Los distritos del 12 al 20 tendrán sus respectivas sedes en Colonia Alberdi, San Martín, Panambí, Los Helechos, Guaraní, Campo Ramón, Florentino Ameghino, Mártires y General Alvear.