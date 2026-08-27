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Locales Policiales

Lo sorprendieron dentro de un salón de eventos tras intentar ingresar por un muro en Oberá

  • 28/octubre/2026
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Un hombre de 24 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de ingresar a un salón de eventos ubicado sobre la calle Salto Bielakowicz, en Oberá. El procedimiento se inició tras el aviso de una vecina y permitió secuestrar herramientas de mano y un cuchillo.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30, cuando efectivos del Comando Norte acudieron al lugar luego de recibir un llamado que alertaba sobre un hombre que habría ingresado al predio tras escalar el muro perimetral.

Una vez en el inmueble, los uniformados demoraron al sospechoso, quien presuntamente habría intentado forzar los accesos para ingresar al salón. Además, constataron daños en las ventanas y secuestraron una riñonera que contenía herramientas de mano y un cuchillo.

Posteriormente, el encargado del establecimiento radicó la denuncia correspondiente y aportó registros de las cámaras de seguridad del lugar.

El detenido fue trasladado y alojado en la Comisaría Cuarta, donde quedó a disposición de la Justicia.

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