Breaking News :

Una multitud vive el desfile de la Fiesta Nacional del Inmigrante, que comienza con entrada gratuita

Despiste en la RN14 dejó varios hospitalizados

Jóvenes atletas participaron de una nueva competencia de los JDM e Intercolegiales

Paseo guiado gratuito: en el Jardín Botánico este domingo en Oberá

  1. Home
  2. Deportes
  3. Se inician las revanchas del Clausura Regional de Fútbol
Deportes Destacadas Futbol Locales

Se inician las revanchas del Clausura Regional de Fútbol

  • 29/octubre/2026
  • No Comments
  • 11
  • 2 minute read
Vinkmag ad

Este fin de semana se juega la 4ta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Regional Obereña de Fútbol, Cuarta y Primera División, con partidos entre el sábado y el domingo. Así, luego de la suspensión el pasado domingo de todos los partidos por el estado de las canchas por las intensas precipitaciones, los clubes retoman la competencia.

La fecha marca el inicio de las revanchas, con los clásicos entre Olimpia SA y A. Oberá, el primer cruce fue para Olimpia por 3-0 y también el viereño entre Independiente y A. Campo Viera, que terminó igualado 1-1, en la primera fecha..

Programa:

Zona A: A. Iguazú vs Aemo. Sábado 31, 15 y 17 hs, en cancha de A. Iguazú, L.N. Alem. A. Guaraní vs A. Alem, domingo 1°, 14 y 16 hs, en cancha municipal de Guaraní.

Zona B: Ex Alumnos 185 vs Racing de Villa Svea, 14 y 16 hs. Estadio Juan Areco, Oberá. Olimpia SA vs A. Oberá, sábado 31, 19 y 21 hs. Estacio Juan G. Caceres.

Zona C: quedará pendiente el encuentro de la fecha entre River de Santa Rita y River de Villa Bonita. Libre: San Martín de 25 de Mayo.

Zona D: Independiente vs A. Campo Viera. Sábado 31 14.30 y 16.30. Estadio del Club Independiente, Campo Viera. Quedará pendiente el partido entre A. Campo Grande y A. A del Valle.

Además este viernes 30, 19 hs Cuarta División y 21 hs Primera, jugarán el cruce de la 2° fecha, A. San Martín vs River de Villa Bonita, Estadio municipal de 25 de Mayo.

Tags:

Read Previous

Elecciones distritales de la Celo entre Lista Rosa y Lista Gris
Read Next

El Concejo Deliberante destacó el aporte cultural y educativo de Oberá Nocturna

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Most Popular

General

Oberá moderniza sus trabajos de bacheo logrando más eficiencia y capacidad de respuesta

27/agosto/2026
Deportes

Adultos mayores avanzan a la próxima etapa de los Juegos Deportivos Misioneros

31/agosto/2026
Deportes

Jóvenes atletas participaron de una nueva competencia de los JDM e Intercolegiales

31/agosto/2026
Destacadas

Compactación de vehículos: después de más de 15 años, el Municipio recupera espacio y reduce el impacto ambiental

31/agosto/2026
General

Despiste en la RN14 dejó varios hospitalizados

31/agosto/2026