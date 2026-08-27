Se inician las revanchas del Clausura Regional de Fútbol

Este fin de semana se juega la 4ta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Regional Obereña de Fútbol, Cuarta y Primera División, con partidos entre el sábado y el domingo. Así, luego de la suspensión el pasado domingo de todos los partidos por el estado de las canchas por las intensas precipitaciones, los clubes retoman la competencia.

La fecha marca el inicio de las revanchas, con los clásicos entre Olimpia SA y A. Oberá, el primer cruce fue para Olimpia por 3-0 y también el viereño entre Independiente y A. Campo Viera, que terminó igualado 1-1, en la primera fecha..

Programa:

Zona A: A. Iguazú vs Aemo. Sábado 31, 15 y 17 hs, en cancha de A. Iguazú, L.N. Alem. A. Guaraní vs A. Alem, domingo 1°, 14 y 16 hs, en cancha municipal de Guaraní.

Zona B: Ex Alumnos 185 vs Racing de Villa Svea, 14 y 16 hs. Estadio Juan Areco, Oberá. Olimpia SA vs A. Oberá, sábado 31, 19 y 21 hs. Estacio Juan G. Caceres.

Zona C: quedará pendiente el encuentro de la fecha entre River de Santa Rita y River de Villa Bonita. Libre: San Martín de 25 de Mayo.

Zona D: Independiente vs A. Campo Viera. Sábado 31 14.30 y 16.30. Estadio del Club Independiente, Campo Viera. Quedará pendiente el partido entre A. Campo Grande y A. A del Valle.

Además este viernes 30, 19 hs Cuarta División y 21 hs Primera, jugarán el cruce de la 2° fecha, A. San Martín vs River de Villa Bonita, Estadio municipal de 25 de Mayo.