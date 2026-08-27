Investigan la muerte de una pareja de Oberá hallada en un camino vecinal de Los Helechos

Un hombre de 39 años y una mujer de 29 fueron encontrados sin vida este jueves por la mañana en un camino vecinal de Los Helechos. Ambos presentaban presuntas lesiones compatibles con el uso de un arma blanca. Dentro del automóvil en el que se encontraban, trabajadores municipales hallaron con vida a su hijo de 2 años, quien fue asistido. La Justicia investiga las circunstancias de las muertes.

El hallazgo se produjo alrededor de las 8:30 de este jueves 29 de octubre, en la picada Sargento Cabral, a unos 750 metros de la Ruta Provincial 5. Efectivos de la Comisaría de Los Helechos acudieron al lugar y constataron la presencia de las dos personas fallecidas junto a un Ford Fiesta Kinetic negro.

La víctima de 39 años, identificada como Sergio Adrián Schulz, se encontraba en el asiento del acompañante del vehículo. La mujer, Griselda Yamilla Gritzmacher, de 29 años, fue hallada junto al lateral izquierdo del automóvil. Según las primeras constataciones, ambos presentaban presuntas lesiones compatibles con arma blanca.

En el interior del vehículo, trabajadores municipales encontraron al hijo de la pareja, de 2 años, que estaba dormido y con vida. El pequeño fue trasladado a un Centro de Atención Primaria de la Salud, donde recibió asistencia sanitaria y contención psicológica.

La pareja tenía además otro hijo, de 9 años, que desde el miércoles estaba al cuidado de su abuela materna. Según la información disponible, ambos niños se encuentran fuera de peligro.

Schulz y Gritzmacher residían en Oberá y se dedicaban a la venta de electrodomésticos.

En el lugar trabajan el juez de Instrucción N.º 1 de Oberá, Diego Lafatta, el médico policial, personal de Bioquímica y efectivos de Policía Científica. Las pericias buscan establecer las circunstancias y la mecánica de las muertes.