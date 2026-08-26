Un hombre fue detenido en Santa Ana, en el marco de una investigación iniciada en Oberá por presuntos delitos contra la integridad sexual de dos niñas. El procedimiento fue resultado de un trabajo coordinado entre efectivos de las Unidades Regionales II y XIII. Además, se dispusieron medidas de protección para los cinco hijos menores de edad del investigado.

La causa se inició el pasado 18 de noviembre, cuando una mujer formalizó una denuncia luego de tomar conocimiento de posibles situaciones de abuso sexual infantil. Según manifestó, la información le había sido proporcionada por la propietaria de una vivienda del barrio Prosol de Oberá, donde residía el sospechoso junto a sus cinco hijos menores de edad.

Ante la gravedad de lo denunciado, efectivos de la Comisaría de la Mujer de Oberá iniciaron las actuaciones correspondientes. En ese marco, recibieron declaraciones testimoniales, reunieron información y dieron intervención a la Justicia, ante la cual solicitaron la detención del investigado.

A partir de las averiguaciones, los policías establecieron que el hombre se había trasladado a Santa Ana. Con esa información, se coordinó un operativo entre la Comisaría de la Mujer de Oberá y efectivos de la Unidad Regional XIII, que permitió determinar su ubicación.

Finalmente, el 21 de noviembre, los uniformados concretaron su detención en Santa Ana. Posteriormente, una comisión de la Unidad Regional II trasladó al hombre hasta la Comisaría de San Martín, donde quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.

Por otra parte, intervino el Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia, que dispuso una medida excepcional de protección para los cinco hijos del investigado. Los menores fueron trasladados a Oberá y quedaron bajo resguardo institucional, mientras continúan las actuaciones judiciales.