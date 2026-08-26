Un perro llamado “Firu” fue encontrado por su dueña con un cuchillo incrustado en la zona de la cadera y una profunda herida que le provocó una hemorragia. El animal debió ser trasladado de urgencia a una veterinaria de Oberá, donde recibió atención médica. Posteriormente, un vecino de 38 años se presentó ante la propietaria y reconoció haberle provocado la lesión. Por disposición judicial, deberá afrontar los gastos veterinarios y fue notificado de una causa por maltrato animal.

El episodio ocurrió este domingo 22 de noviembre, cerca de las 11:30, en el barrio El Timbó de Guaraní. Según denunció Aldana Ayelén C. (19), había salido hasta un kiosco y su perro la siguió. Al regresar a su vivienda, encontró al animal con un cuchillo tipo puñal incrustado en la zona de la cadera.

Ante la gravedad de la lesión, la joven trasladó inmediatamente a “Firu” hasta una veterinaria de Oberá. Allí, la profesional constató una herida punzocortante de aproximadamente tres centímetros de diámetro y casi diez centímetros de profundidad, acompañada de una hemorragia. El perro recibió sutura, suero y medicación, mientras que los gastos de atención ascendieron a 210 mil pesos.

Posteriormente, un vecino identificado como Luis Orlando A. (38) se presentó en la vivienda de la denunciante y reconoció haber provocado la lesión al animal. Además, manifestó que se haría cargo de los gastos veterinarios.

A partir de la denuncia, intervino la Comisaría de Guaraní, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá. El hombre también se presentó en la dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones correspondientes y se dio intervención al magistrado competente.

Finalmente, la Justicia dispuso que el involucrado afrontara los gastos de atención veterinaria y que, una vez abonados, fuera notificado de la instrucción de una causa por maltrato animal. El hombre continuará en libertad y supeditado al proceso judicial.