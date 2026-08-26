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Un hombre de 21 años protagonizó un despiste este domingo por la mañana sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 11, en Panambí. El vehículo habría perdido el control al atravesar un sector con acumulación de agua sobre la calzada. El conductor manifestó mareos y fue trasladado al hospital local para recibir atención médica.
El siniestro ocurrió alrededor de las 9 horas, cuando Francisco Jesús S. (21), domiciliado en Los Helechos, circulaba a bordo de un Peugeot 408 y, al atravesar un espejo de agua, habría perdido el control del rodado, que terminó despistando.
A raíz de lo sucedido, el joven fue trasladado preventivamente al hospital local para una evaluación médica y determinar su estado de salud.
En el lugar trabajaron efectivos de la Unidad Regional II, quienes realizaron las actuaciones y pericias correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.