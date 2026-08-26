En el marco de la 32° Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante de Oberá aprobó la Ordenanza XVIII – N° 13, mediante la cual ratificó y aprobó en todas sus partes el Convenio Marco de Cooperación suscripto entre el cuerpo legislativo y la Universidad Gastón Dachary (UGD).

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer el vínculo institucional entre ambas entidades y promover acciones conjuntas en materia educativa, académica, de investigación y extensión, generando nuevas oportunidades de participación y formación para los estudiantes universitarios.

Entre las iniciativas contempladas se encuentran la realización de pasantías educativas y prácticas profesionales supervisadas de estudiantes de la UGD en el ámbito del Concejo Deliberante, permitiéndoles adquirir experiencia y acercarse al funcionamiento de las instituciones públicas, al tiempo que podrán aportar sus conocimientos y capacidades a la comunidad.

La delegada rectoral de la Universidad Gastón Dachary en Oberá, Gabriela Mesenbrink, expresó su agradecimiento por la aprobación del convenio y destacó la importancia de fortalecer la presencia de la institución en la ciudad, donde desarrolla sus actividades desde hace más de veinte años.

Mesenbrink manifestó su compromiso personal con esta nueva etapa, señalando que, al ser oriunda de Oberá y haber transitado su formación como estudiante, representa también una oportunidad para devolver a la comunidad parte de lo que recibió. En ese sentido, destacó que el convenio permitirá que los estudiantes se involucren en el ámbito público y comprendan que, desde las distintas disciplinas y profesiones, pueden realizar aportes concretos al desarrollo de la sociedad.

Asimismo, remarcó que el Concejo Deliberante abrió sus puertas para generar este espacio de intercambio y aprendizaje, y consideró que la iniciativa constituye el comienzo de nuevas acciones conjuntas en beneficio de los obereños.

El convenio tendrá una vigencia de un año a partir de su aprobación, con renovación automática por igual período, salvo que alguna de las partes manifieste expresamente su decisión de no continuarlo.

De esta manera, el Concejo Deliberante continúa promoviendo el trabajo articulado con las instituciones educativas de la ciudad, impulsando herramientas que vinculan la formación académica con la realidad social y fortalecen la participación de los futuros profesionales en la vida pública y comunitaria de Oberá.