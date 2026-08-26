La Municipalidad de Oberá, dio a conocer los servicios que funcionarán el lunes 23, jornada en la que rige el feriado nacional por el traslado de la conmemoración del Día de la Soberanía Argentina, que se recuerda cada 20 de noviembre.

Habrá recolección de residuos con normalidad, como así también barrido y limpieza. Mientras que no se cumplirá la distribución de agia potablo y tampoco funcionará el camión atmosférico.