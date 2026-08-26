La Primera División Femenina del Torneo Clausura 2026 de la Liga Regional Obereña de Fútbol disputará este domingo 22 la última fecha de la fase regular, con los cuatro lugares para las semifinales ya asegurados. La jornada se desarrollará en el Club Bowling de Campo Viera y servirá para definir las posiciones finales de los equipos clasificados.

De acuerdo con la tabla de posiciones, Atlético Campo Viera, A.E.M.O., Atlético Alem y River de Santa Rita ya tienen garantizada su clasificación a semifinales, por lo que los encuentros de esta última fecha determinarán cómo quedarán ordenados los cuatro equipos de cara a los cruces eliminatorios.

Atlético Campo Viera, con 17 puntos, llega como líder y tiene asegurado el primer puesto, ya que no puede ser alcanzado por A.E.M.O., su inmediato perseguidor, que suma 13 unidades y será precisamente su rival en esta jornada.

A.E.M.O. también tiene asegurado un lugar entre los cuatro mejores, independientemente del resultado del domingo. El conjunto obereño buscará cerrar la fase regular con una victoria que le permita mejorar su posición.

Atlético Alem, tercero con 10 puntos, también está clasificado. En la última fecha enfrentará a River de Santa Rita, que ocupa el cuarto lugar con 6 unidades y también tiene asegurado su pase a semifinales. Este encuentro será importante para definir las posiciones finales entre ambos.

Por su parte, Racing de Villa Svea, que ya completó sus ocho partidos y suma 2 puntos, quedará libre en esta última jornada y no tiene posibilidades matemáticas de alcanzar los puestos de clasificación.