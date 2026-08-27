Un hombre de 33 años despistó con su camioneta sobre la Ruta Provincial N.º 5, en jurisdicción de General Alvear, y terminó en la banquina. El siniestro ocurrió este viernes por la tarde y no dejó personas lesionadas, aunque se registraron daños materiales en el vehículo.

El episodio ocurrió cerca de las 15:00, cuando Pablo Gabriel E. circulaba en una Ford Ranger en sentido Colonia Alberdi–General Alvear y, por causas que se investigan, perdió el control del rodado.

Efectivos de la Comisaría de General Alvear intervinieron en el lugar y realizaron tareas preventivas para ordenar y controlar el tránsito.