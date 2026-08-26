Dos hombres de 21 y 32 años fueron detenidos en Oberá en el marco de dos investigaciones por hechos contra la propiedad. Los procedimientos estuvieron a cargo de distintas divisiones de la Unidad Regional II y permitieron esclarecer los episodios y recuperar una motocicleta Corven Energy de 110 cc.

El primero de los casos se originó el pasado 19 de noviembre, cuando un vecino del barrio Copisa denunció que un hombre había ingresado a su propiedad mientras se encontraba ausente. Sin embargo, la situación fue advertida por otro residente de la zona, lo que impidió que el sospechoso sustrajera elementos y lo obligó a retirarse del lugar.

A partir de las averiguaciones y recorridas preventivas, efectivos de la División Comando Radioeléctrico Centro lograron localizar y detener a Pedro Pablo D. (21), conocido como «Pedrito», señalado como presunto autor del hecho.

Por otra parte, una mujer de 34 años denunció que su expareja, Rodrigo Alberto H. (32), se había llevado su motocicleta Corven Energy de 110 cc el pasado 18 de noviembre, bajo el argumento de que debía llevar combustible a un amigo. Sin embargo, el hombre no regresó con el vehículo.

A partir de la denuncia, efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte realizaron averiguaciones que permitieron localizar al sospechoso en una vivienda del barrio Oberá VII, donde fue detenido. En el lugar también recuperaron la motocicleta denunciada.

Finalmente, ambos hombres quedaron alojados en dependencias policiales a disposición de la Justicia, mientras que el rodado recuperado será restituido a su propietaria una vez cumplidas las actuaciones correspondientes.