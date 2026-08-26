Un perro que fue encontrado inmóvil y en estado delicado en el barrio La Cantera de Oberá recibió asistencia de efectivos policiales y proteccionistas. Ante la sospecha de un posible envenenamiento, los uniformados lo pusieron a resguardo y posteriormente lo trasladaron a una veterinaria para recibir atención especializada.

El procedimiento se inició el lunes por la mañana, cuando efectivos de la División Comando Zona Centro acudieron al lugar y encontraron al animal tendido de costado sobre el barro, sin poder movilizarse.

Al observar su estado, los agentes advirtieron signos compatibles con un posible envenenamiento y decidieron intervenir para ponerlo a resguardo. Debido a la urgencia de la situación y a que, por el feriado, no había veterinarias abiertas, el personal lo trasladó hasta las instalaciones de la dependencia policial.

Allí permaneció bajo cuidado con la colaboración de integrantes de Protectoras Unidas, mientras se gestionaba la posibilidad de acceder a atención veterinaria.

Finalmente, este martes el perro fue trasladado a la veterinaria Tarova, donde recibió antibióticos, suero y los cuidados necesarios para favorecer su recuperación.

La intervención de los efectivos policiales y la colaboración de las proteccionistas permitieron asistir al animal y brindarle atención ante el delicado estado en el que había sido encontrado.