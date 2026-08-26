En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, se realizará en Oberá el 11º Foro Provincial contra las Violencias “Involucrate”, un espacio de encuentro y participación para compartir experiencias y poner en común las acciones que se desarrollan en Misiones para prevenir y combatir las violencias.

La actividad es organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia del Ministerio de Gobierno de Misiones y el Gobierno de la Ciudad de Oberá.

El foro contará con la participación de representantes de distintos municipios, asociaciones intermedias de Oberá y público en general, con el objetivo de generar un espacio de intercambio y reflexión sobre las políticas, herramientas y acciones que se llevan adelante en la provincia frente a las distintas formas de violencia.

El encuentro se realizará este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 8:30 horas, en la Casa del Bicentenario, ubicada en avenida José Ingenieros y Larrea.

Bajo la consigna “Involucrate”, la propuesta busca promover la participación y el compromiso de la comunidad en la construcción de una Misiones libre de violencias.