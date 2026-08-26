La segunda edición se realizará el 10 y 11 de abril de 2027 en el Parque de las Naciones. La coordinadora, Nelsy Pryszczuk, adelantó las principales novedades y confirmó que los valores promocionales para reservar stands estarán vigentes hasta el 20 de diciembre.

La segunda edición de la Exposición Agroindustrial Oberá avanza en su organización con una propuesta que buscará ampliar los servicios, mejorar los espacios de exhibición y fortalecer la vinculación entre las instituciones educativas y el sector productivo. El evento se realizará el 10 y 11 de abril de 2027 en el Parque de las Naciones.

La directora de Desarrollo Económico y Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Oberá y coordinadora de la exposición, Nelsy Pryszczuk, explicó que el objetivo es reforzar la experiencia de la primera edición e incorporar nuevos beneficios para expositores y visitantes.

Entre las principales novedades, destacó la ampliación de la participación de instituciones educativas, que tendrán prioridad en el nuevo salón de la Federación de Colectividades. A las facultades de Ingeniería y Artes, que participaron el año pasado, se buscará sumar a otras instituciones públicas y privadas, para acercar conocimientos, proyectos y futuros profesionales a las empresas e industrias de Misiones. En ese mismo espacio también estarán presentes entidades financieras, con propuestas y herramientas destinadas al ámbito productivo.

La gran experiencia de la 1° edición marca pautas para mejorar las propuestas, tanto para los expositores como para los visitantes.

Las charlas técnicas, organizadas junto a organismos, instituciones y cámaras empresariales, ofrecerán contenidos actualizados y de interés para los distintos sectores y también se generarán rondas de negocios. Todas las actividades son coordinadas por distintas áreas integradas por representantes de las diferentes entidades organizadoras.

Otra de las mejoras estará en el sector granja, donde se instalará una carpa de mayores dimensiones con corrales móviles, buscando ofrecer más comodidad y garantizar las condiciones de bienestar animal. También se acondicionará el patio de gastronomía regional y se mejorarán los espacios destinados a las instituciones técnicas que participaron en la primera edición, como las EFA, IEA y EPET.

“Estamos trabajando en ofrecer mejores condiciones, tanto en iluminación como en cartelería y señalización, para que los visitantes puedan identificar fácilmente los distintos sectores y stands de la exposición”, indicó Pryszczuk.

En cuanto a la participación de empresas y emprendimientos, la coordinadora remarcó que se establecieron valores accesibles para facilitar la inversión en la presentación de cada espacio. Los stands parten de los 100.000 pesos y el valor más alto ronda los 250.000 pesos. Los precios promocionales y las distintas alternativas de pago estarán disponibles hasta el 20 de diciembre de 2026; en enero se aplicará una actualización del 30 %.

Las consultas sobre disponibilidad, precios y modalidades de pago pueden realizarse al WhatsApp 3755-343490, que también recibe llamadas.

La exposición contará con cerca de 200 espacios para expositores, 100 cubiertos y 100 al aire libre, y buscará consolidarse como un punto de encuentro para los sectores agropecuario, industrial, comercial y tecnológico, promoviendo vínculos y nuevas oportunidades de negocios para Oberá y toda la provincia.