Dos mujeres resultaron lesionadas este martes tras el despiste de una camioneta sobre la Ruta Provincial N.º 5, en Panambí. Ambas fueron trasladadas al hospital local para recibir atención médica. El siniestro ocurrió cerca de las 13 horas, a la altura del kilómetro 1, cuando el vehículo habría perdido el control luego de atravesar un espejo de agua sobre la calzada.

El rodado involucrado fue una Ford Ranger, conducida por un hombre de 36 años, quien viajaba acompañado por su madre, de 54, su hermano, de 38, y su cuñada, de 35.

A raíz del despiste, las dos mujeres que viajaban como acompañantes sufrieron lesiones y debieron ser trasladadas al centro asistencial.

En el lugar intervino personal de la Comisaría de Panambí, dependiente de la Unidad Regional II, que realizó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.