En la continuidad de la 33° Sesión Ordinaria, que se retomó este miércoles 25 de noviembre y se extendió pasadas las 12 horas, el Concejo Deliberante de Oberá aprobó la reestructuración del Presupuesto General de Gastos correspondiente al ejercicio 2026. La iniciativa obtuvo seis votos positivos del bloque mayoritario y tres abstenciones de los concejales de la minoría.

El expediente N° 566/2026, remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal, fue analizado durante el tratamiento en comisión y llegó al recinto con dos dictámenes. La principal diferencia entre ambas propuestas estaba relacionada con el artículo séptimo, que establece que los concejales titulares y suplentes que integran el cuerpo deliberativo no percibirán los haberes correspondientes a los meses de noviembre y diciembre ni el Sueldo Anual Complementario (SAC). Finalmente, fue aprobado el dictamen que contempla esta disposición.

La ordenanza autoriza una compensación de partidas presupuestarias por un total de 100 millones de pesos, sin modificar el monto global del presupuesto vigente. De ese total, 95 millones de pesos se incorporarán al presupuesto del Concejo Deliberante, mientras que los cinco millones restantes corresponderán a la Defensoría del Pueblo.

Para concretar esta operación, se dispuso reducir en igual monto una partida del Departamento Ejecutivo Municipal correspondiente a Erogaciones de Capital, dentro de la Secretaría de Urbanismo e Infraestructura, en el rubro Trabajos Públicos.

Según los fundamentos del dictamen, la adecuación presupuestaria responde a la necesidad de garantizar el normal funcionamiento administrativo, operativo y legislativo del Concejo Deliberante y de la Defensoría del Pueblo durante el resto del ejercicio financiero. Asimismo, se señala que el Departamento Ejecutivo Municipal prestó conformidad técnica y contable respecto de la disponibilidad de los créditos presupuestarios de origen y que la transferencia no afectaría la ejecución de obras ni la prestación de servicios esenciales comprometidos.

La ordenanza también autoriza a la Secretaría de Finanzas y a la Contaduría Municipal a realizar las registraciones contables y adecuaciones correspondientes, debiendo remitir copia de lo actuado al Tribunal de Cuentas de la provincia de Misiones.

De esta manera, tras las deliberaciones y los cuartos intermedios dispuestos desde el martes, el cuerpo legislativo resolvió el tratamiento del expediente y aprobó la reestructuración presupuestaria con la disposición vinculada a las remuneraciones de los integrantes del Concejo Deliberante.