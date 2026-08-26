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Victoria de OTC en el retorno a Liga Nacional

  • 6/noviembre/2026
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El Oberá Tenis Club (OTC) derrotó 98-84 al Turco por una nueva jornada de La Liga Nacional de Básquetbol. Los destacados del dueño de casa fueron Agustín Brocal con 22 puntos (6/10 en triples), Will Vorhees con 20 y Jonatan Torresi con 19. En tanto que en Argentino se destacaron Ferguson con 28 y Cardo con 15.

El representante misionero batalló para quedarse con la segunda victoria de la temporada; la visita, si bien corrió de atrás en el tablero, estuvo en juego toda la noche. Sobre el final, los locales fueron más efectivos y sacaron adelante un triunfo necesario e importante.

Desde el inicio, los dirigidos por Fabio Demti fueron al frente, asumiendo la responsabilidad de la localía. Los principales estandartes eran Vorhees y Brocal, sumado al ingreso desde la banca de Torresi quien fue clave en el desarrollo del encuentro.

Argentino, respondía con Ferguson, Cardo y Sandrini, que se encargaban de comandar los ataques y lastimar al local.

Tras un inicio imponente, el primer parcial terminó 20-15, luego el goleo se elevó en favor de OTC que mejoró la circulación del balón y encontró espacios en la defensa del Turco. El parcial fue de 30-29 para establecer el 50-44 en el marcador.

Luego del descanso largo, el juego continuó parejo, y fue importante la ventaja inicial obtenida. Torresi pudo correr la cancha y lastimar; además la tarea de Oberto y Fernández fue importante para la rotación, con aportes de ambos en el goleo. En tanto que Argentino seguía en juego con apariciones de Smith y Cerminato, incluso pasó al frente en el marcador, pero el local se recuperó. El tercero, terminó 23-21 con el tablero 73-65.

En el cierre, Brocal fue clave con los lanzamientos externos, para obtener diferencias; el reingreso de Vorhees fue importante para la defensa y el ataque más los constantes aportes de Torresi. OTC pudo controlar el juego, logrando extender la distancia en el goleo y consolidar una importante victoria de local. El último parcial fue de 25-19 para establecer el marcador en 98-84.

Con el triunfo de esta noche, el Celeste tiene un récord de dos victorias y cuatro derrotas.

El próximo juego será el lunes 7/11 a las 20.30hs cuando visite a Gimnasia de Comodoro.

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