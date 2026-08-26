Dos hombres de 26 y 24 años fueron detenidos durante un operativo preventivo en Oberá, luego de ser sorprendidos cuando intentaban abrir una camioneta estacionada en la vía pública. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar a pie, pero fueron interceptados a pocos metros.

El procedimiento se realizó este martes, alrededor de las 2:30, en la intersección de las calles French y Formosa, en el marco de un operativo de prevención de delitos y faltas contravencionales dispuesto por la Unidad Regional II.

Durante las recorridas, efectivos de la División Prevención de Delitos Urbanos observaron a dos hombres que intentaban abrir la puerta de una camioneta Peugeot Kangoo estacionada en el lugar. Al advertir la presencia del móvil policial, ambos emprendieron la fuga a pie, lo que motivó un seguimiento que terminó con su interceptación y detención a pocos metros.

Los involucrados fueron identificados como Facundo Víctor P. (26) y Alexis Nahuel V. (24).

Finalmente, ambos fueron trasladados a la Comisaría Primera de Oberá, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.