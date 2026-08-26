En el marco de la 32° Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante de Oberá aprobó la Declaración mediante la cual se declaró de Interés Público Religioso Municipal el 70° aniversario de Bendición y Alianza del Santuario de Schoenstatt, ubicado en el patio del Instituto Mariano.

La iniciativa, impulsada por la concejal Mara Frontini, reconoce el profundo valor histórico, cultural, educativo y espiritual que el Santuario representa para la comunidad obereña y la región. Su historia se remonta a 1956, cuando fue inaugurado como el segundo Santuario de Schoenstatt de la Argentina, construido gracias al esfuerzo, la fe y el compromiso de numerosas familias de la ciudad. Recientemente, fue declarado Patrimonio Histórico, Cultural y Espiritual de la Provincia de Misiones.

Durante la presentación, Frontini agradeció el acompañamiento de sus pares para la aprobación de la iniciativa y dio la bienvenida a Liliana Belloni, en representación del Colegio Mariano, y a Raúl Acosta, por el Movimiento de Schoenstatt. Asimismo, expresó su satisfacción por el reconocimiento y destacó la importancia de la celebración para la historia de Oberá. También invitó a toda la población a participar de las actividades conmemorativas y acompañar este acontecimiento.

Por su parte, Liliana Belloni manifestó la emoción y el compromiso de toda la comunidad educativa en la preparación de los festejos. Destacó el vínculo inseparable entre el colegio y el Santuario, al que definió como “el corazón del Colegio Mariano”. Además, recordó que la institución se encamina hacia su 75° aniversario el próximo año y convocó a la comunidad a sumarse a las actividades.

En tanto, Raúl Acosta señaló que los festejos contarán con la participación de aproximadamente 400 peregrinos provenientes de Brasil, Paraguay y distintas provincias argentinas. También destacó la presencia de referentes religiosos que brindarán charlas y acompañarán las celebraciones, y remarcó que el principal objetivo es dar a conocer la espiritualidad y la misión del Movimiento de Schoenstatt.

Entre las actividades programadas se encuentran encuentros y conferencias, presentaciones audiovisuales, el descubrimiento de una placa conmemorativa y la celebración de la Santa Misa en el patio del Colegio Mariano.

Con esta declaración, el Concejo Deliberante reconoce y acompaña una celebración que trasciende lo religioso, poniendo en valor un espacio que forma parte de la identidad, la historia y la memoria colectiva de Oberá, y que continúa siendo un punto de encuentro para generaciones de familias de la ciudad y la región.