Miradas opositoras

2.1 En posición a la Colonialidad

Sin lugar a dudas que otras miradas pueden ceñirse, pero el eje no incluya directamente a Posadas sino a las miradas dispensadas a Posadas, porque ¿qué se puede decir respecto a la colonialidad?, son pertinentes sus planteos y sus marcos teóricos surgen desde el proyecto Modernidad-Colonialidad.

Pero no estaría completo este intento filosófico si solo nos quedamos en tal marco, sin lugar a dudas que “enriquezca” el debate algunas consideraciones ¡críticas! respecto al eje señalado del proyecto Modernidad-Colonialidad.

Reconociendo la propuesta emancipadora de las diferentes formas de colonialidad, Trigo sostiene «… la mayoría de las propuestas arrastran un lastre precisamente epistémico que los lleva a otorgar una atención casi exclusiva y un valor desmedido a los imaginarios y los dispositivos epistémicos en la instrumentación y reproducción del poder; lastre que les viene de la fobia al marxismo generada por el giro post, que, si originalmente supuso un repudio al dogmatismo teleológico del “materialismo histórico”, apañado por el (neo)liberalismo triunfante acabó arrumbando también en el mismo cajón de desperdicios el método histórico y materialista de Marx»[1]

El análisis de Trigo enfatiza que la colonialidad del poder deja de lado al materialismo histórico por un enfoque “cognitivo” pensar la colonialidad como una estructura de poder que se manifiesta en diferentes esferas de la vida social, y que no puede ser entendida completamente sin considerar las luchas de clases y la historia, por ello es de cabal importancia entender al -materialismo histórico- por tratarse de un enfoque que nos provee un enfoque donde postula a la historia y sus condiciones materiales y económicas como eje del evolucionar de la sociedad donde la lucha de clases es factor importante por el “control” de los medios de producción.

Este “enfoque” materialista busca ampliar el alcance de la teoría de la colonialidad y construir una comprensión más completa de las relaciones de poder en el mundo moderno.

Según Trigo, esta “fobia” en cierto modo condicione las formas de pensar de las “tres” variables de la colonialidad, la sobredimensiona y deja de -lado- las condiciones materiales, por ello «La falla principal de que adolece la concepción de la “colonialidad del poder” elaborada por Quijano al cambio de milenio reside en no otorgar al capitalismo ……el lugar central que tiene en el montaje de una nueva civilización……. El capitalismo no es apenas un sistema de explotación, ni de organización del trabajo, ni siquiera económico: es un modo de producción y reproducción social, un sistema de valores (donde reina el valor), un imaginario, una episteme, una experiencia particular del tiempo y el espacio, del ser humano y la naturaleza, de la vida y la muerte». [2]

Y explore la teoría de la -colonialidad del poder-, sus críticas son al enfoque cognitivo según él y por ello la necesidad de una perspectiva materialista, ya que Trigo argumenta que la colonialidad no solo se manifiesta en la esfera cultural o intelectual, sino también en la economía, el Estado y las relaciones sociales por el cual la “colonialidad” no puede ser comprendida sin considerar las luchas de clases y las formas de explotación y resistencia que se dan en contextos coloniales y poscoloniales.

Juan Oviedo

[1]Trigo Abril, Una lectura materialista de la colonialidad (primera parte), en Pág., Web:

[2]Trigo Abril, op-cit.