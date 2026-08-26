Un hombre de 26 años fue asistido por efectivos policiales durante la madrugada de este sábado, luego de ser encontrado desvanecido en una plazoleta de Oberá. Tras recibir las primeras atenciones, fue trasladado al Hospital SAMIC, donde quedó bajo atención del sector de Psiquiatría.

El procedimiento se registró alrededor de las 00:30, cuando efectivos de la División Prevención de Delitos Urbanos acudieron a la plazoleta Ejército Argentino, tras recibir un requerimiento por la presencia de una persona tendida en el suelo.

Al llegar, los uniformados encontraron al hombre desvanecido y procedieron a asistirlo. Posteriormente, mediante averiguaciones con distintas dependencias policiales, lograron establecer que se trataba de Ramón E. (26), domiciliado en Panambí.

Finalmente, los efectivos dieron aviso a sus familiares y lo trasladaron al Hospital SAMIC de Oberá, donde quedó bajo atención del personal del sector de Psiquiatría.