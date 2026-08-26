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El Pista Misionero arriba a Oberá

  • 31/octubre/2026
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La 8ª fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista, se disputará el próximo fin de semana, 6-7 y 8 de noviembre, en el autódromo Ciudad de Oberá. En ese marco el ACO, dio a conocer algunos detalles, entre ellos costos de ingreso para el público, valor de estacionamiento y cronograma de pruebas libres.

La fecha tendrá un condimento especial ya que la Clase 3, la Copa Fiat y el TCM tendrán carreras dobles, una de los pilotos oficiales y la otra con pilotos invitados

Sobre precios de entrada y estacionamiento, los ticket se adquieren directamente en los ingresos al autódromo desde el viernes 6, para el acceso la general tendrá un costo de 16 mil pesos por los tres días de actividad, menores de doce años no pagan. Estacionamiento de autos 6 mil pesos, colectivos, casillas, motorhomes, 25 mil pesos, también por los tres días.

Por otro lado, el Automóvil Club Oberá, anticipó que habrá acción promocional en el centro de la ciudad, el miércoles 4, con exhibición de autos, presencia de organizadores y pilotos. Será para el público en general y medios de comunicación.

En tanto, el viernes 6, se cumplirán las pruebas libres desde las 9. La jornada previa, jueves 5, el predio abrirá sus puertas, para ingreso de equipos y público, a las 7.30.

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