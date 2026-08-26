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La Lista Rosa se impuso en los 20 distritos de las elecciones de la CELO

  • 31/octubre/2026
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La Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO) realizó este viernes 30 de octubre sus Asambleas Distritales, en las que participaron 3.328 socios, equivalentes al 15 % del padrón de 22.116 asociados habilitados para votar.

En la elección, la Lista Rosa obtuvo 2.246 votos, mientras que la Lista Gris alcanzó 1.043 sufragios. Además, se registraron 29 votos en blanco, con una diferencia de 1.203 votos a favor de la lista ganadora.

La Lista Rosa se impuso en los 20 distritos y, de acuerdo con los resultados informados, obtendría 236 delegados titulares y la misma cantidad de suplentes. Los titulares tendrán a su cargo la representación de los asociados en la próxima Asamblea General Ordinaria.

La jornada se desarrolló con normalidad y contó con la presencia del veedor del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, el doctor David León.

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