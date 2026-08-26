Los estudiantes obereños copan el Parque de las Naciones

Tal como estaba previsto, desde el pasado jueves, hasta el domingo venidero, se desarrolla la Estudiantina Obereña en el Parque de las Naciones de la ciudad.

Con dos noches de puro brillo y gran acompañamiento del público, Acedo prepara todo para las jornadas finales. En la noche de este sábado 31, se cumplirá la tercera y última noche de desfiles de los cuerpos de baile y batucadas de los establecimientos educativos de la ciudad, protagonistas de la presente edición. Mientras que el domingo, en el mismo escenario, se realizará la elección de Reyes Departamentales 2026.

Los jóvenes exponen el trabajo realizado, acompañados por docentes y familiares, con un despliegue de colorido, creatividad y alegría característica de la etapa de la vida educativa.

La difícil tarea de seleccionar a los mejores, está a cargo del jurado integrado por el estilista Facundo Arrua, los profesores de danzas Fabiana Pizzutti y Sebastian Benitez, el percusionista Gustavo Silva y el funcionario local Cristian Castillo.

Artistas urbanos también forman parte de la propuesta de este año, la apertura de cada noche está a cargo del LGD, con la participación de Jean Lucas, Anko y Tata Dios, entre otros, raperos y traperos de la zona. Asimismo participaron en las noches iniciales, la Murga Soñadores del Cenemi, en Centro de Día con el Ballet Somos Capaces y el Ballet Folklórico Argentino Tradiciones.

El programa de este sábado, además, será Noche Haus, para extender la estudiantina hasta las 5 horas del domingo.

La elección de Reyes Departamentales, prevista mañana domingo, se iniciará a las 19, con la participación de 19 candidatos, representantes de establecimientos educativos del departamento Oberá.

La Estudiantina Obereña 2026,fue declarada de interés municipal y provincial. Las declaraciones fueron entregadas por el Concejal Pablo Ullón, presidente del cuerpo y por el Diputado pcial. Rudi Bundziak, respectivamente, a los chicos de Acedo, encabezados por el presidente Fernando Gonzales Eskiviski y a la Jefa del Departamento de la Juventud municipal. Viviana Chemes, responsable del acompañamiento y asesoramiento fundamental a los jóvenes.