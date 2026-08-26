Avanza la obra que busca solucionar problemas de escurrimiento de agua en Japón y Formosa

La obra hídrica que se ejecuta en la intersección de las calles Japón y Formosa presenta un avance del 80 %. Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción de la tapa de la cámara pluvial. Una vez que el hormigón haya fraguado, se realizará el relleno del sector para completar las tareas y habilitar nuevamente la circulación vehicular.

El ingeniero Marcelo Gross explicó que esta etapa permitirá completar el sistema de desagües, que recibirá el agua proveniente del sector de la plaza y de la calle Japón. El escurrimiento será conducido a través de un badén hacia el entubado y, posteriormente, descargará en el arroyo.

La intervención busca dar respuesta a un problema de larga data para los vecinos, ya que el escurrimiento del agua de lluvia provocaba la formación de zanjones profundos y generaba dificultades para circular. Con la construcción de la cámara pluvial, se completa una etapa fundamental para mejorar el drenaje y evitar que el agua continúe erosionando el terreno.

Gross señaló además que estos trabajos permitirán avanzar, a futuro, con la construcción de cordones cuneta y el empedrado de un tramo de aproximadamente 100 metros, necesario para completar la conexión vial de ese sector.

La obra también contempla el cuidado del arbolado existente, con la preservación de un ejemplar de loro negro que brinda sombra en la zona.