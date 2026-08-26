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Locales Policiales

Un conductor alcoholizado despistó e impactó contra un pilar de electricidad en Oberá

  • 31/octubre/2026
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Un joven de 27 años resultó lesionado este sábado por la mañana luego de perder el control de su Chevrolet Astra, despistar e impactar contra un pilar de electricidad perteneciente a una vivienda particular, en Oberá. Tras el siniestro, el médico policial constató que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió alrededor de las 6, sobre la calle Estanislao del Campo, entre Colombia y Concordia.

Efectivos de la Comisaría Segunda intervinieron en el lugar y solicitaron asistencia médica para el conductor, identificado como Lucas Gabriel L. (27), quien fue trasladado en ambulancia al Hospital SAMIC.

Durante las actuaciones, el médico policial examinó al joven y constató su estado de intoxicación alcohólica. Las circunstancias del siniestro continúan bajo investigación.

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