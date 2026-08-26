Encontraron en Campo Ramón a un hombre de 66 años que era buscado por sus familiares

Efectivos policiales localizaron en una vivienda de Campo Ramón a un hombre de 66 años que era buscado por sus familiares desde el día anterior. Tras identificarlo, lo trasladaron al Hospital SAMIC de Oberá para que fuera examinado y, posteriormente, lo entregaron a sus allegados.

La intervención comenzó cuando una mujer de 42 años se presentó en la Comisaría Segunda de Oberá y aportó nuevos datos sobre el posible paradero de su tío, Ignacio M. Según manifestó, el hombre podría encontrarse en jurisdicción de Campo Ramón.

A partir de esa información y con la colaboración de efectivos de la comisaría local, los uniformados realizaron averiguaciones que permitieron establecer que el hombre estaba en una vivienda de la Sección Décima, en el lote 67.

Una vez localizado, los agentes constataron su identidad y lo trasladaron al Hospital SAMIC de Oberá, donde fue examinado por el médico de turno para verificar su estado de salud.

Finalmente, luego de la evaluación médica, el hombre fue entregado a sus familiares, dando por concluida la intervención policial.