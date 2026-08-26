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Importante triunfo de OTC ante el campeón

  • 10/noviembre/2026
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El Oberá Tenis Club (OTC) derrotó 92-95 a Gimnasia en suplementario, en otro juego válido por la fase inicial de Liga Nacional de Básquet 2026-2027. Hubo una gran tarea colectiva del equipo para sacar adelante un juego muy difícil. Los destacados fueron Agustín Brocal con 24 puntos, seguido por los 20 de Williams Vorhees. El Celeste volverá a jugar la semana próxima de local el martes vs Atenas y el jueves ante Independiente (Oliva).

El representante misionero tuvo un gran desempeño durante 35 minutos del tiempo regular llegando a obtener diferencias de 14 puntos. Pero el local, reapareció en los minutos finales con buenas defensa, aciertos desde le perímetro en manos de Chacón, Carrasco y Cisneros; incluso pasó al frente pero OTC con Brocal encendido lo llevó al suplementario.

En esos cinco minutos finales, fueron claves los aportes de Vorhees y Torresi, además de un triple fundamental de Fernández para conseguir la ventaja final y celebrar el segundo triunfo consecutivo.

Además del capitán Brocal y del pivote Vorhees, hubo una gran noche de Torresi con 16 puntos (5/7 en dobles y 2/4 en triples), 14 unidades de Prince más 11 rebotes; y 10 puntos de Fernández.

Con esta victoria, OTC tiene un récord de tres triunfos y cuatro caídas. Las próximas presentaciones serán el martes 17/11 vs Atenas y el jueves 19/11 ante Independiente de Oliva; ambos en Oberá.

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