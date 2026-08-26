Llegó a una comisaría para pedir ayuda, se descompensó y fue asistida en Oberá.

Una joven de 20 años se presentó durante la madrugada de este martes 10 de noviembre en la Comisaría Primera de Oberá para pedir ayuda debido a un fuerte dolor de cabeza. Mientras explicaba lo que le ocurría, se descompensó y perdió el conocimiento, por lo que fue asistida por los efectivos que se encontraban de guardia.

El episodio ocurrió alrededor de las 4, cuando Liria A. (20), domiciliada en la localidad de Loreto, llegó a la dependencia policial y manifestó que no se sentía bien. Instantes después, se desvaneció en el lugar.

Ante la situación, los uniformados le brindaron las primeras asistencias y contención, mientras solicitaban la intervención del servicio de emergencias médicas 107.

Finalmente, la joven fue trasladada en ambulancia al hospital para recibir atención y una evaluación médica.