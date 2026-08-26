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Locales Policiales

Una camioneta terminó contra un barranco en la Ruta Costera 2 y buscan al conductor

  • 10/noviembre/2026
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Efectivos de la Policía de Misiones encontraron durante la madrugada de este martes 10 de noviembre una camioneta Volkswagen Amarok V6, de color azul, con importantes daños materiales tras impactar contra un barranco, a la altura del kilómetro 15 de la Ruta Provincial Costera 2, en jurisdicción de Panambí. Al momento de la intervención, el vehículo se encontraba sin ocupantes y se desconocían las circunstancias del siniestro.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría de Panambí, dependiente de la Unidad Regional II, quienes acudieron al lugar y constataron que el rodado estaba fuera de la calzada, en un sector de curvas de la ruta que conecta Panambí con San Javier.

Asimismo, los agentes consultaron si se habían registrado ingresos de personas lesionadas al hospital local, aunque no obtuvieron resultados positivos. Por otra parte, mediante la consulta del dominio, establecieron que la camioneta está registrada en la localidad de Los Polvorines, provincia de Buenos Aires.

Finalmente, se solicitó la intervención de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. En tanto, continúan las averiguaciones para determinar quién conducía el vehículo y establecer cómo ocurrió el hecho.

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